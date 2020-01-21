Тюмень, 21 января 2020, 14:21 — REGNUM В Уральском федеральном округе аналитики компании «Этажи» прогнозируют оживление ситуации на рынке недвижимости во второй половине 2020 года, когда ожидается повышение спроса в связи со снижением ставок по ипотечным кредитам, нововведениями по материнскому капиталу и изменения в строительной сфере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.
В начале 2020 года количество предложений на рынке жилья сохраняется на уровне выше среднегодовых показателей. Причиной тому стал невысокий спрос в первой половине 2019 года, даже фактор приличных скидок во второй половине года, на которые вынуждены были пойти владельцы недвижимости, не снизил количество предложения на рынке жилья до среднегодовых значений.
Ситуация изменилась в конце 2019 года, когда продавцы недвижимости вынужденно снизили цены. Бум на рынке произошёл в декабре, когда количество сделок купли-продажи по городам УрФО по сравнению с ноябрём выросло в среднем на 15−20%.
Но 2020 год подготовил для рынка жилой недвижимости немало испытаний на прочность: это и ожидаемое снижение ставок по ипотечным кредитам, и новые инициативы в отношении материнского капитала, а также изменения в строительной сфере.
Оптимальным временем для выбора и приобретения жилья эксперты назвали первый-второй квартал 2020 года. Одновременно отмечается, что открытого снижения стоимости жилья во второй половине года не стоит ждать, так как цена предложения в большинстве случаев останется на существующем уровне из-за повышения спроса. Есть возможность купить недвижимость дешевле за счёт скидок и торга. Обеспечить максимально выгодную покупку для клиента в любой период времени — задача специалистов по недвижимости, подчеркнул директор компании Ильдар Хусаинов.
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