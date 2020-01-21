Тюмень, , 14:21 — REGNUM В Уральском федеральном округе аналитики компании «Этажи» прогнозируют оживление ситуации на рынке недвижимости во второй половине 2020 года, когда ожидается повышение спроса в связи со снижением ставок по ипотечным кредитам, нововведениями по материнскому капиталу и изменения в строительной сфере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

В начале 2020 года количество предложений на рынке жилья сохраняется на уровне выше среднегодовых показателей. Причиной тому стал невысокий спрос в первой половине 2019 года, даже фактор приличных скидок во второй половине года, на которые вынуждены были пойти владельцы недвижимости, не снизил количество предложения на рынке жилья до среднегодовых значений.

«В первой половине 2019 года практически во всех городах Уральского федерального округа мы отмечали рост средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке, что уникально — это происходило на фоне невысокой покупательской активности, ведь большинство клиентов ждали обещанного снижения ипотечных ставок», — поясняет специалист департамента аналитики компании Александр Иванов.

Ситуация изменилась в конце 2019 года, когда продавцы недвижимости вынужденно снизили цены. Бум на рынке произошёл в декабре, когда количество сделок купли-продажи по городам УрФО по сравнению с ноябрём выросло в среднем на 15−20%.

«В целом по всей России в декабре 2019 года мы выбрали порядка 40 тысяч объектов недвижимости, которые владельцы были готовы продать со скидками от 5% до 50%», — отметил Александр Иванов.

Но 2020 год подготовил для рынка жилой недвижимости немало испытаний на прочность: это и ожидаемое снижение ставок по ипотечным кредитам, и новые инициативы в отношении материнского капитала, а также изменения в строительной сфере.

«Но мы при этом не ждём какой-либо прорывной динамики в количестве сделок с недвижимостью, как собственно и обвала. Ипотека должна поддержать спрос на квартиры, однако слабый экономический фон сделает реакцию рынка на эти процессы ограниченными. Мы прогнозируем общую положительную динамику в части роста цен на уровне инфляции или чуть выше. Что касается последствий перехода на проектное финансирование (эскроу-счета. — Прим. ИА REGNUM), его можно будет оценить не ранее 2021 года, но к тому моменту сами контуры текущей реформы могут скорректировать не раз», — считает заместитель председателя по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков.

Оптимальным временем для выбора и приобретения жилья эксперты назвали первый-второй квартал 2020 года. Одновременно отмечается, что открытого снижения стоимости жилья во второй половине года не стоит ждать, так как цена предложения в большинстве случаев останется на существующем уровне из-за повышения спроса. Есть возможность купить недвижимость дешевле за счёт скидок и торга. Обеспечить максимально выгодную покупку для клиента в любой период времени — задача специалистов по недвижимости, подчеркнул директор компании Ильдар Хусаинов.

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