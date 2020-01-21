Москва, , 14:04 — REGNUM Дилеры китайской марки Geely прекратили в России продажи модели Emgrand 7 в версии «Комфорт». Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Теперь китайский седан Geely Emgrand 7 продаётся в РФ только в четырёх комплектациях.

Этот седан продавался на автомобильном рынке России достаточно долго. Причём спрос на него весьма хороший.

Что же касается его комплектации «Комфорт», то это средняя из пяти версий модели. Из продажи будет убрана версия с механической трансмиссией и 133-сильным мотором рабочим объемом 1,8 л. При этом версия с вариатором останется в продаже.

Стоит отметить, что оснащение версий с механической трансмиссией и вариатором отличается. Так, у Emgrand 7 с механической коробкой имеются в салоне мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и мультимедийный руль. Причем комплектация с вариатором оснащена стандартным рулевым колесом и радио.

Ранее сообщалось, что продажи кроссовера Geely Coolray в России запланированы в первой половине 2020 года. Сейчас модельная линейка Geely в РФ состоит из автомобилей: Atlas, Emgrand GT, Emgrand 7 и Emgrand X7.

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