Москва, , 13:54 — REGNUM Президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб отчаянно пытается удержать за своим форумом статус влиятельной международной площадки. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко на телеканале «Россия 24».

«К концу 80-ых началу 90-ых стало ясно, что как заявленная площадка стратегического и экономического планирования он не работает. И не будет работать. Там никакие сделки не заключаются. Сравните с Петербургским и Дальневосточным форумом — Давос по сравнению с ними вообще ничто в плане экономических сделок», — заявил Ищенко.

21 января началось заседание Всемирного экономического форума в швейцарском городке Давос. Центральными темами станут вопросы торговли и глобального экономического роста, а также экологические проблемы. Многие ожидают, что президент США Дональд Трамп займет на форуме более мягкую позицию по торговле, чем в предыдущем году.