Москва, , 13:50 — REGNUM Госдума распространяет патентную налоговую систему на ряд видов деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Так, принятым во втором — основном чтении законопроектом применение патентной системы налогообложения на все виды услуг в области фотографии (действует — услуги фотоателье, фото‑ и кинолабораторий).

Кроме того, такая система распространяется на все виды услуг в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых (действует — услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству).

А также на кейтеринги, то есть все виды услуг по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий (действует — только услуги поваров по изготовлению блюд на дому).

Одновременно регионам дается право для установления размера единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода объединять в одном патенте виды предпринимательской деятельности в области животноводства, в области растениеводства и (или) услуги, предоставляемые в указанных областях.

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