Севастополь, , 13:51 — REGNUM Власти Севастополя изучают возможность выплачивать дополнительные детские пособия, о которых говорил президент РФ в послании Федеральному собранию, до утверждения соответствующих нормативных актов на федеральном уровне. Об этом 21 января заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Нужно срочно собрать всю информацию, посмотреть нормативную базу и внести соответствующие предложения в Законодательное собрание. Возможно, мы сможем принять раньше свою региональную базу и начать эти выплаты до того, как получим федеральные деньги на них», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан и конституционной реформе. В частности, Владимир Путин поручил предусмотреть выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет семьям с низкими доходами уже с 1 января 2020 года.

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