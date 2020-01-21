Давос, Швейцария, , 13:53 — REGNUM Высокую оценку реформам, которые проводят власти Грузии, дал вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юрген Ритгеринк 21 января во время встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахария на экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Первый канал грузинского телевидения.

«Грузия является лучшей страной среди государств, где осуществляется вторая волна экономических реформ, нам очень нравятся реформы и их постоянный прогресс», — сказал главе грузинского правительства Ритгеринк.

Гахария, в свою очередь, назвал ЕБРР сторонником развития Грузии и заявил, что в грузинском правительстве сотрудничество с банком ценят очень высоко.

Как передавало ИА REGNUM, Гахария планирует пробыть на Всемирном экономическом форуме до 24 января. В Давосе он намерен встретится с руководством различных международных финансовых структур и компаний.

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