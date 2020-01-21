Москва, , 13:46 — REGNUM Пара доллар/рубль стартовала 21 января ростом к отметке 61,90 руб, Евро тоже подорожал примерно на 40 копеек и колебался в первой половине дня выше отметки 68,50 руб, но после полудня рубль вновь перешёл к укреплению, что стало уже привычно для большинства участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«На временное ослабление российской валюты повлиял ночной спад на биржевых площадках мира, поводом к которому мировые агентства считают вспышку вируса в Китае. После рекордного роста в предыдущие дни с заметным понижением от 3220 до 3190 сегодня торгуется и российский индекс Мосбиржи.

Определённо сказалось и возобновившееся до отметки $64,50 снижение цен на нефть, которое было прервано скачком до $65,75 21 января на информации о приостановке поставок из Ливии.

На дальнейшую динамику рубля в течение дня могут заметно повлиять ближайшие движения мировых фондовых бирж, которые в частности ждут выступления Дональда Трампа на экономическом форуме в Давосе, оно запланировано на 13.30 по мск.

Если президент США не преподнесёт мировым рынкам поводов для излишних тревог, то вместе с возобновлением роста индексов в американскую торговую сессию может уже сегодня восстановить позиции и рубль.

В целом же до конца недели преобладают шансы снова увидеть пару доллар/рубль ниже отметки в 61,50 руб, чему способствует идущий до 24 января налоговый период», — пояснил эксперт.

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