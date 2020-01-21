Ташкент, , 13:42 — REGNUM Электростанции Узбекистана выработали 61,64 млрд кВт∙ч электроэнергии по итогам 2019 года, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в государственном комитете республики по статистике.

За отчетный период в республике произведено 31,46 млн Гкал теплоэнергии, что на 9,5% больше, по сравнению с тем же периодом 2018 года. Общий объем производства промышленной продукции в стране вырос на 6,6%, до 331 трлн сумов ($34,8 млрд).

Объем продукции, произведенной предприятиями электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха составил 21,3 трлн сумов ($2,24 млрд), или 6,4% от общего объема промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что республика экспортирует ежегодно 4,5 млрд кВт∙ч. Он отметил, что в течение пяти лет производство электроэнергии планируется нарастить до 73 млрд кВт∙ч.

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