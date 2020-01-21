Москва, , 13:41 — REGNUM Законопроект о расширении применения патента в области сельскохозяйственной деятельности Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс, которые коснутся всей сферы животноводства и растениеводства. Так, в этих сферах будет разрешено работать по патенту. Как отмечали авторы инициативы, такие нормы существенно облегчат налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции.

Ко второму чтению в законопроекте также появилась норма, которая разрешает оформлять единый патент на все виды деятельности, которыми занимаются сельхозпроизводители, а не на каждый по отдельности.

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