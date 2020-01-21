Москва, , 13:36 — REGNUM По итогам 2019 года самой популярной новой моделью из КНР стал кроссовер Geely Atlas. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За год кроссовер Geely Atlas приобрели 7536 российских автолюбителей. Это в 2,8 раза больше, чем в 2018 году.

На втором месте разместился кроссовер Haval H6. Его в 2019 году купили 6378 человек. На третьем месте другой представитель марки Haval — кроссовер F7. Дилерам марки удалось реализовать 3219 единиц этого авто.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно модели Chery Tiggo 3 (2262 ед.) и Chery Tiggo 4 (1968 ед.).

На шестой позиции также оказался автомобиль бренда Chery — Tiggo 7. Его за год приобрели 1563 покупателя. Седьмое место у модели DFM AX7 (1548 ед).

Напомним, в прошлом году в РФ было продано около 40 тыс. новых машин китайских брендов. Это на 13% больше аналогичного показателя 2018 года.

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