Чита, , 13:26 — REGNUM Забайкальские власти подвели промежуточные итоги реализации в регионе накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) и пришли к выводу, что количество ее участников неуклонно растёт. По данным пресс-службы забайкальского губернатора, за 2019 год жильё по военной ипотеке приобрели 206 военнослужащих.

«Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Забайкальском крае, приобретенного военнослужащими-участниками НИС в 2019 году, составляет 43 тысячи рублей. Средняя площадь купленной квартиры — 73 квадратных метра», — отмечается в сообщении Читинского филиала «Росвоенипотеки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, военная ипотека это механизм приобретения жилья военнослужащими в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) в России. Её правовые, организационные, экономические и социальные основы установлены Федеральными законами в 2004 году.

По словам президента РФ Владимира Путина, в стране продолжат совершенствовать систему социальных гарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

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