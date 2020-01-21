Ташкент, , 13:23 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) в Узбекистане планируется увеличить за ближайшие пять лет до $100 млрд. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на совместном заседании палат парламента республики, сообщает «Газета.uz».

Глава государства отметил, что за последние полтора года ВВП республики вырос с $44 млрд до $58 млрд. «Мы 100 раз посчитали — есть все возможности, они и были», — сказал Мирзиёев. По его словам, уровень инфляции в Узбекистане за пять лет должен снизиться до 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года ВВП Узбекистана вырос на 5,5%. В пересчете на душу населения этот показатель составляет $1 741, тогда как среднемировой показатель — $11 313.

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