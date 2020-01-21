Чита, , 13:02 — REGNUM На забайкальском рынке моторного топлива, судя по сообщению телеграмм-канала ИА «Чита.ру», начался передел. Его последствия уже заметны повысившейся ценой дизельного топлива на АЗС.

«Причина, вероятно, в том, что бурятский филиал Роснефти, который работает на территории Забайкальского края, начал выдавливать независимые АЗС на питерскую биржу — мол, или покупайте там, или мы вам продадим по цене биржи. То есть — дороже. Письма совершенно одинакового содержания по этому поводу рассылаются филиалами Роснефти по всему Дальнему Востоку, и это, поговаривают, для местных сетей было неожиданностью.

До этого ту же солярку местные розничные торговцы брали по индикативным, то есть регулируемым государством, ценам мелким оптом у Роснефти по цене примерно в 10% ниже биржевой. В итоге на рынке был некий паритет — зависимые от опта Роснефти сети продавали солярку на заправках по 48−49 рублей, сама Роснефть на своих АЗС продавала примерно на два рубля дешевле», — отмечают забайкальские журналисты.

По их словам, на прошлой неделе тонна дизтоплива для оптовиков на базе Роснефти в Чите разом подорожала на 1000 рублей, что в рознице даст рост минимум на один рубль. В районах литр дизтоплива подорожал или в ближайшие дни подорожает до 59 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бензиновый кризис в Забайкалье наблюдался в конце 2019 года. Из-за проблем с железнодорожными поставками топлива в отдалённых сёлах региона бензин стали выдавать по талонам, да и то не всем.

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