Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило сразу семь исковых заявлений от Сбербанка к торговому дому «Интерторг», который в конце прошлого года закрыл все магазины сетей «Семья» и SPAR из-за многомиллиардного долга перед поставщиками. Также заявлено ходатайство о банкротстве «Интерторга». Соответствующая информация находится в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным картотеки, Сбербанк подал исковые заявления на общую сумму 8 миллиардов рублей, также на рассмотрение суда по каждому обращению были поданы ходатайства о признании должника банкротом.

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Напомним, финансовые проблемы петербургский торговый дом «Интерторг» начал испытывать в 2019 году, в конце осени несколько крупных поставщиков обратились в Арбитражный суд с исками. По примерным подсчетам, торговая компания задолжала им более 5,8 млрд рублей.

В декабре 2019 года было объявлено, что все магазины сетей SPAR и «Народная 7я Семья» будут закрыты. Предполагалось, что после перезапуска SPAR все же останется на рынке и вновь откроется. Однако 9 января 2020 года генеральный директор торгового дома завил, что от этих планов он вынужден отказаться.

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