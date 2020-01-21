Москва, , 12:49 — REGNUM По итогам декабря 2019 года в РФ было продано 797 сертифицированных автомобилей с пробегом в рамках программы «KIA Уверен». Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus and CIS.

Таким образом, рост продаж машин по программе кредитования в декабре составил 62%, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом за весь прошлый год дилеры компании продали 8087 сертифицированных машин KIA с пробегом. Это на 27% больше продаж 2018 года.

Стоит отметить, что продажи авто по программе «KIA Уверен» растут четвертый год подряд, увеличившись за этот период более чем на 25%. Это в свою очередь способствовало расширению дилерских центров марки. Так, если в конце 2018 года в программе «KIA Уверен» участвовало 86 дилеров KIA, то к концу прошлого года их число увеличилось до 116.

Напомним, бренды Hyundai и Kia инвестировали 100 млн евро в стартап британской компании Arrival. Эти деньги направлены на разработку электромобилей на платформах, предложенных британцами.

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