Сеул, , 12:50 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост индекса цен производителей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в декабре 2019 года индекс цен производителей составил 103,71 пункта, что на 0,3% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 0,7%.

Известно, что индекс цен производителей восстановился после трёх месяцев спада. В октябре данный показатель сократился на 0,2%, в ноябре — на 0,1%.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличилась на 4%, промышленных товаров — на 0,2%.

Отмечается, что из-за роста цен на нефть стоимость нефтехимии выросла на 0,2%, а ЖК телевизоров — на 0,8% из-за сокращения объёмов поставок, полупроводниковую память DRAM — на 0,6%.

В преддверие зимних праздников стоимость аренды кондоминимумов увеличилась на 10,8%, однако стоимость аренды автобусов, напротив, сократилась на 8,7%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно бизисного периода.