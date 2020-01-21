Москва, , 12:45 — REGNUM Гости Всемирного экономического форума в Давосе активно интересуются происходящим в России. Об этом 21 января рассказал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале политолог Федор Лукьянов.

«Я долго изучал программу форума, она огромная, — сказал он. — Но главной интриги не нашёл. Есть масса тем — есть интересные, есть специфические. Но целостной картины у меня не сложилось. Давос отражает, как вся мировая повестка рассыпалась на кусочки. Что касается Греты Тунберг, то понятно — она главная мода сегодняшнего дня. Звезда. Пока она светит, её стараются использовать все организаторы. Это естественно. Все иностранные коллеги интересуются тем, что происходит в России: правительство, конституционные изменения и так далее. Им очень любопытно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин будет представлять Россию на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.