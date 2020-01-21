Подгорица, , 12:32 — REGNUM В принятой правительством Черногории программе экономических реформ стратегические цели развития страны звучат как — сокращение госдолга и профицит госбюджета.

Также среди приоритетов указывается сокращение разрыва в развитии страны по сравнению со средним показателем в ЕС и повышение качества жизни граждан.

В текущих ценах ВВП на душу населения в Черногории оценивается в 8652 доллара (данные 2019 года). Из стран — кандидатов в ЕС у Черногории этот показатель самый высокий. В рейтинге стран по ВВП на душу населения страна занимает 74-е место. Сербия — 80-е (7243 доллара), Северная Македония — 89-е (6100 долларов), Босния и Герцеговина — 95-е (5674 долларов), Албания — 98-е (5289 долларов).