Ташкент, , 12:30 — REGNUM Узбекистан получит статус страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзёев на заседании Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Узбекистана, сообщает издание UzNews.

Президент также отметил недопустимость потери независимости в обмен на интеграцию. «Разговоры о том, что мы отдадим свою независимость, — это просто слова. Кто отдаст независимость? Этого не будет», — сказал Мирзиёев.

Он отметил, что страна будет наблюдать за достоинствами и недостатками работы ЕАЭС. Мирзиёев подчеркнул, что сотрудничество в рамках союза направлено на интересы народа.

Напомним, после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым российские СМИ сообщили, что амнистия узбекистанских мигрантов стала одним из важных условий вступления республики в ЕАЭС.

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