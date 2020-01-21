Давос, Швейцария, , 12:26 — REGNUM На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) Индонезия пригласила иностранных инвесторов сотрудничать для «создания надежного механизма углеродного финансирования», сообщает Antara.

Издание отмечает, что участники форума рассмотрели смешанные финансовые инструменты, которые могут быть использованы для сохранения природных ресурсов.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что правительство продолжает предпринимать различные усилия в этой области.

По его словам, Индонезия намерена сократить на 29% выбросы парниковых газов в атмосферу к 2030 году благодаря управлению земельными ресурсами и лесным хозяйством, а также отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр торговли Индонезии Агус Супарманто отправился в Давос для участия в ежегодном совещании Всемирного экономического форума.

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