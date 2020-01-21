Тбилиси, , 12:29 — REGNUM Возвращение прямых авиарейсов между Грузией и Россией, если оно произойдет, поддержит грузинский министр экономики Натия Турнава. Об этом глава экономического ведомства рассказала журналистам 21 января, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По мнению министра, отсутствие прямых рейсов с Россией препятствует тому, чтобы в Грузию прилетали российские туристы, но они попадают в страну наземными видами транспорта или через непрямые авиарейсы. Турнава также отметила, что в целом число туристов в Грузии растет.

Как передавало ИА REGNUM, решение прекратить прямое авиасообщение с Грузией принял российский президент Владимир Путин в июне 2019 года. Это было сделано в связи антироссийскими акциями, которые стали проходить в Тбилиси.