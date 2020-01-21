Москва, , 12:18 — REGNUM Сбербанк в начале января 2020 года подвергся мощнейшей в своей истории DDоS-атаке, заявил 21 января зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Второго января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDоS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, атака была выполнена с помощью автономных устройств интернета вещей на два ресурса кредитного учреждения, банк её выдержал в автоматизированном режиме. Никаких последствий не было, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузнецов заявил, что главные направления, требующие внимания при противодействии киберпреступлениям, это DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.

Он пояснил, что количество DDoS-атак увеличилось, их качество изменилось, кроме того, обнаруживать их достаточно сложно.

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