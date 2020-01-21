Бобров, Воронежская область, , 12:18 — REGNUM Строительство автодороги в обход Боброва Воронежской области может быть завершено досрочно — на данный момент график работ исполняется со значительным опережением. Об этом говорилось 20 января на оперативном совещании у губернатора. Когда именно сдадут объект, будет известно весной этого года.

Как отметил руководитель регионального департамента дорожной деятельности Максим Оськин, на данный момент подрядчик опережает график работ на 15%. В частности, фактически завершены работы по строительству трёх из четырёх запланированных путепроводов.

«Если к середине лета поймем, что темпы позволяют вести речь о дополнительном финансировании, чтобы закрыться этим годом, то договоренности о выделении средств сверх плана с «Росавтодором» есть», — цитируют Оськина «Вести-Воронеж».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обход Боброва строится в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры с 2018 года. Введение объекта в строй позволит пустить весь транзитный транспорт в обход, значительно разгрузив городские дороги. Общая протяжённость обхода составит 9,4 км, это будет двухполосная дорога с четырьмя искусственными сооружениями. Расчетная скорость движения по новой дороге составит 120 км/ч. Заявленный ранее срок сдачи объекта — 2021 год. Между тем, о том, что обход может быть построен раньше срока, дорожники говорили ещё летом 2019 года.

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