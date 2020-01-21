Москва, , 12:14 — REGNUM

Сегодня, в отличие от советских времён, мы не можем сказать, что наша страна противодействует эксплуатации, преодолела её у себя и помогает преодолеть её другим, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 января, комментируя данные исследования Oxfam.

Как сообщалось ранее, в докладе экспертов Oxfam сказано, что в мировой экономике по-прежнему наблюдается целый ряд дисбалансов, и некоторые из них нарастают. В частности, в исследовании отмечено, что 2153 миллиардера владеют богатством большим, чем 60% населения Земли, что темпы сокращения бедности замедляются и что остается широко распространенным феномен эксплуатации труда женщин и девочек (без всяческой компенсации).

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« Общую идею доклада Oxfam можно и нужно только поддержать: современный мир крайне несправедлив, и женская его половина в странах Востока и Юга подвергается более жестокой эксплуатации, чем мужская его часть.

Надо сказать, что степень этой эксплуатации повышается с 1991 года — года, когда был уничтожен СССР. Советский проект осуществлял в отношении мирового капитала сдерживающую роль, а для всего мира был своего рода « у держивающим» — от полного падения. С тех пор эксплуатация населения нашей планеты только нарастает. Конкретные цифры, графики можно найти в опубликованном в 2018 году докладе доктора исторических наук Вардана Багдасаряна «Глобальные последствия распада СССР в социальном развитии человечества». Некоторое исключение составляет только Китайская Народная Республика.