Салехард, , 12:10 — REGNUM В столице Ямала в 2020 году предприниматели могут претендовать на 25% компенсации стоимости аренды помещения под бизнес — на так называемые «арендные каникулы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе центра «Мой бизнес».

«Арендные каникулы» бизнесменам Салехарда предоставляются в первую очередь в отношении давно пустующих нежилых помещений для проведения ремонта, перепланировки или переоборудования. Однако коммунальные платежи арендатор должен оплачивать в полном объёме.

С реестром помещений, в отношении которых власти Салехарда предоставят «арендные каникулы», можно ознакомиться в горадминистрации. К примеру, есть пустующее в здании мэрии помещение столовой. Стоимость аренды здесь ориентировочно составит 500−700 рублей без НДС. Причём в неё входит оборудование: столы, стулья, плиты, холодильник и другое. Но необходимо сделать ремонт.