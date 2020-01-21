Киев, , 12:05 — REGNUM 84% международных резервов Украины сейчас вложены в ценные бумаги с «высоким международным рейтингом», сообщила 21 января пресс-служба украинского Национального банка.

Регулятор уточняет, что среди этих ценных бумаг есть, в частности, государственные облигации США с рейтингом «ААА».

Кроме того, около 11% резервов сохраняется в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках и «первоклассных» коммерческих банках, подчеркивает Нацбанк.

Оставшаяся часть — порядка 5% — представляет собой монетарное золото.

Отдельно в НБУ подчеркнули, что такая структура резервов полностью соответствует мировой практике.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% — до 25,3 млрд долларов. Это максимальный уровень резервов для Украины за последние 7 лет.