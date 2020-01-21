Москва, , 12:01 — REGNUM Федеральное дорожное агентство создало и открыло для использования реестр новых технологий и материалов дорожной отрасли, сообщается на сайте Росавтодора.

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Доступ к новому ресурсу (rnnt.ru) могут получить все интересующиеся дорожной сферой, заполнив анкету. Сейчас в реестре насчитывается более 300 технологий, 162 конструкции и 310 регламентирующих документов.

Отмечается, что реестр создан для успешной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и будет использоваться регионами РФ при планировании и применении новых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы России получат более 70 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства и транспортной сети.

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