Симферополь, , 12:03 — REGNUM За пять лет крымские винодельческие предприятия увеличили производство тихого вина почти в три раза. Об этом 21 января в ходе круглого стола в МГИМО заявил замминистра сельского хозяйства РК Сергей Петелин.

«За последние пять объём производства столового вина или так называемых тихих вин вырос практически в три раза, что свидетельствует об изменении вкуса граждан России. Это мировая тенденция — во всём мире растут объёмы потребления и соответственно производства столового вина», — отметил Петелин.

По его словам, в Крыму работает 23 винодельческих предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе собрали почти 22 тысячи тонн винограда. В Крыму в 2019 году объём валового сбора винограда составил 100,2 тысячи тонн.

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