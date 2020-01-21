Симферополь, 21 января 2020, 12:03 — REGNUM За пять лет крымские винодельческие предприятия увеличили производство тихого вина почти в три раза. Об этом 21 января в ходе круглого стола в МГИМО заявил замминистра сельского хозяйства РК Сергей Петелин.
По его словам, в Крыму работает 23 винодельческих предприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе собрали почти 22 тысячи тонн винограда. В Крыму в 2019 году объём валового сбора винограда составил 100,2 тысячи тонн.
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