Подгорица, , 11:55 — REGNUM В 2020 году из государственного бюджета Черногории будет выделено 1,18 млн. евро, чтобы горнолыжные курорты Черногории могли нормально функционировать, сообщает портал investitor.me.

Этак практика будет продолжаться в ближайшие годы, пока компания, управляющая горнолыжными курортами, не сможет выйти на самообеспечение.

За первый год ведение бизнеса, в 2018-м, убытки составили 47 000 евро.

В январе 2020 года — ситуация осложнилась из-за погодных условий — во время праздников и каникул на севере страны было недостаточно снега.

Горнолыжные курорты Черногории — это компания, созданная правительством для управления новыми лыжными центрами, такими как «Колашин — 1600», Cmiljača, Žarski, Torine, Jelovica, горный центр Komovi и приключенческий парк Komovi. Из этих объектов только частично завершен горнолыжный курорт «Колашин-1600». Он был открыт в феврале 2019 года.