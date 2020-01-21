Москва, , 12:19 — REGNUM Проверка возможного завышения строительства первой очереди космодрома «Восточный» обойдётся Роскосмосу в 255 млн рублей. Это следует из материалов госкорпорации, опубликованных на сайте госзакупок.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился обследовать недостроенные объекты первой очереди космодрома и проверить стоимость работ по их завершению. В частности, не завершено строительство объектов для обеспечения пусков ракеты-носителя «Союз-2» и жилья для сотрудников космодрома.

Согласно материалам Роскосмоса, подведомственное предприятие «Ипромашпром» займётся независимой экспертизой проектов первой очереди. Оно получит контракт на 254,8 млн рублей, средства госкорпорация выделит из своего бюджета.

Речь идёт о девяти незавершённых объектах. Указано также, что жилой фонд и инфраструктура для сотрудников космодрома достроены на 72%, комплекс для хранения компонентов ракетного топлива — на 28%, а дороги — на 93%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил об опасности разрушения недостроенных объектов на «Восточном».

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