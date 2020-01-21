Курган, , 11:53 — REGNUM В Курганской области к сортировке твёрдых коммунальных отходов привлечены осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении №5. На сегодняшний день данной деятельностью заняты 24 отбывающих наказание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСИН.

Осужденные отбирают различные фракции — картон, стекло, полиэтилен. При работе они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Заработная плата на сортировочной линии для осуждённых не менее установленного законом минимального размера оплаты труда.

Отмечается, что в 2019 году среднемесячная заработная плата осужденных в колонии-поселении составила более девяти тысяч рублей при норме выработки сдельщиков более 76%.