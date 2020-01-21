Москва, , 11:53 — REGNUM В США в 2021 году может произойти рецессия, которая приведёт к замедлению экономического роста во всём мире, в том числе и в России. Об этом заявил профессор кафедры финансов Российской экономической школы Олег Шибанов на телеканале «Россия 24».

«Американская экономика может попасть в рецессию в 2021 году. В 2022 году она тогда будет восстанавливаться. Тогда это повлияет на всех. В принципе, замедление американской экономики очень существенно затронет все страны мира», — заявил Шибанов.

В этом году среди ключевых факторов риска эксперты называют неразрешённые торговые противоречия между США и Китаем. В настоящее время стороны находятся в стадии перемирия, но новое разгорание конфликта грозит замедлением всей мировой торговли, падением цен на нефть и снижением деловой активности, что может отразиться и на экономике России.

Ранее на Давосском форуме эксперты МВФ представили свои оценки роста российской экономики. По их оценкам, экономика России может вырасти в 2020 году на 1,9%. В МВФ считают, что ускорению темпов роста способствует рост внутреннего спроса, эффект от нацпроектов и снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

По данным МВФ, темпы роста российской экономики (по оценкам 1,9%) будут отставать от мировых (3,3%). При этом в 2021 году разрыв сохранится, хотя сами показатели станут выше — 2,0% против 3,4%.