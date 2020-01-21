Южно-Сахалинск, , 12:00 — REGNUM На Сахалине в банки подано 150 заявлений на получение «дальневосточной ипотеки». Больше половины заявок одобрено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Дальневосточная ипотека» — ещё один инструмент, благодаря которому сахалинцы и курильчане смогут улучшить свои жилищные условия. Мы будем наращивать темпы и объёмы жилищного строительства, чтобы стоимость квадратного метра на островах стала более доступной», — сказал губернатор региона Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске для ипотеки под 2% не хватает новостроек эконом-класса. А элитное жильё молодым семьям не по карману.