Москва, , 11:49 — REGNUM По итогам 2019 дилеры компании Mercedes-Benz в России продали на 24% малотоннажных моделей Sprinter больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопредприятия.

Таким образом, новый Mercedes-Benz Sprinter в прошлом году стал бестселлером марки в России.

Гендиректор Mercedes-Benz Vans в России Томас Гансер отметил, что несмотря на снижение общих продаж автомобилей на авторынке РФ реализация некоторых малотоннажных машин бренда Mercedes-Benz растет.

«Инновационное третье поколение Sprinter показало уверенный рост (+24%) по сравнению с предыдущим годом. V-Класс и Vito пользуются популярностью среди российских покупателей», — подчеркнул Гансер.

При этом всего дилеры Mercedes-Benz в 2019 году продали в России 1581 малотоннажный автомобиль. Это на 75% меньше результата предшествующего года.

Напомним, дилерская сеть компании Mercedes-Benz Vans в России насчитывает 61 центр продаж и 19 сервисных станций.

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