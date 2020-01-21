Москва, , 11:46 — REGNUM В 2020 году первичный эффект от нацпроектов ожидается в объёме 0,5% от ВВП. Об этом заявил экономист по России и СНГ «ВТБ Капитал» Александр Исаков на телеканале «Россия 24».

«Можно было бы разделить вклад нацпроектов на две части. Первый из них заключается в простом бюджетом эффекте, в эффекте расходования средств и выполнения физической части проектов. Эту часть мы оцениваем порядка в 0,5% ВВП в этом году», — заявил Исаков.

«Ну, а дальнейший эффект от развития инфраструктуры, роста оборота международной торговли — они также сделают свой вклад, но скорее всего не в этом году, а в ближайшие», — подчеркнул он.

Ранее на Давосском форуме эксперты МВФ представили свои оценки роста российской экономики. По их оценкам, экономика России может вырасти в 2020 году на 1,9%. В МВФ считают, что ускорению темпов роста способствует рост внутреннего спроса, эффект от нацпроектов и снижение ключевой ставки ЦБ РФ.