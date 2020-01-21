Гватемала, , 11:58 — REGNUM В Гватемале прекратили расследование в отношении южнокорейской стальной продукции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Гватемале.

По их словам, 20 января представители министерства экономики Гватемалы сообщили, что «импорт стальной продукции из Южной Кореи не нанёс серьезного ущерба отечественной промышленности», поэтому никакие защитные меры в отношении импорта южнокорейской стали применяться не будут.

Известно, что расследование в отношении стальной продукции из Южной Кореи, в частности из алюминиевых и цинковых сплавов, началось в августе 2019 года по запросу компании Ternium.

По данным посольства, в 2019 году южнокорейские компании Dongkuk Steel и KG Dongbu Steel экспортировала в Гватемалу более 33 тыс. тонн стальной продукции.