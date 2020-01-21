Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Новый тендер на строительство крупного порта в Анаклии скоро будет объявлен грузинским правительством. Данное заявление 21 января сделала министр экономики Грузии Натия Турнава, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"По решению правительства прекращен договор с «Консорциумом развития Анаклии». Это произошло после того, как в течение лет консорциуму 7 раз продлевался срок для исполнения обязательств и, несмотря на это, они все равно не сумели своевременно начать строительство», — рассказала Турнава журналистам.

Она сообщила, что условия в новом тендере будут изменены и выразила надежду, что найдется другая компания, у которой получится осуществить задуманное. Турнава подчеркнула, что строительства порта является стратегическим приоритетом для властей Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, «Консорциум развития Анаклии» для строительства порта обязался найти инвестора, но с 2016 года не смог этого сделать. После истечения очередного срока данное соглашение было расторгнуто грузинским правительством.

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