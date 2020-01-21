Москва, , 11:41 — REGNUM Судебный спор о выплате неустойки и штрафа за нарушение сроков перепрофилирования корпуса больницы управделами президента РФ и поставке дорогостоящего компьютерного томографа с дефектами завершён. Вторая инстанция подтвердила вердикт арбитража Москвы, существенно снизившего запрошенную сумму — с 2,724 млрд рублей до 55,2 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В июле 2014 года управление делами президента РФ заключило с АО «Сатурн», учреждённом в 1994 году комитетом по управлению имуществом Москвы, государственный контракт на выполнение реконструкции инфекционного корпуса с перепрофилированием в лечебно-реабилитационный центр ФГБУ «Клиническая больница» управделами президента РФ. Работа была сдана с нарушением сроков.

«Кроме того, при исполнении контракта подрядчиком было приобретено и смонтировано оборудование — компьютерный томограф Philips Ingenuity СТ (с/н 336 176), в процессе эксплуатации которого были выявлены неисправности в работе», — отмечалось в материалах дела.

За нарушение сроков, поставку томографа с дефектами заказчик насчитал неустойку «в сумме 2 679 554 349 руб. 14 коп., штраф за неисполнение гарантийных обязательств в сумме 26 112 963 рубля 84 коп., стоимость восстановительного ремонта компьютерного томографа Philips Ingenuity СТ (с/н 336 176) в сумме 19 118 498 рублей». Суд же снизил требование до 35,203 млн рублей неустойки и 20 млн рублей штрафа за неисполнение гарантийных обязательств.

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 января 2020 года оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу без удовлетворения.