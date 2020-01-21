Южно-Сахалинск, , 11:46 — REGNUM Малоимущие семьи Сахалина, в которых есть дети, будут ежемесячно получать выплату в размере 16 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Глава государства объявил, что малоимущим семьям с детьми будут ежемесячно выплачивать пособие в размере половины прожиточного минимума. На наши деньги это получается 8 тыс. рублей. Но мы посчитали, что, даже получая 8 тыс. рублей, семья всё равно останется малоимущей. Мы решили, что будет правильно увеличить эту выплату тем, кому это положено, до 16 тыс. рублей в месяц. То есть идея заключается в том, чтобы у нас не осталось ни одной семьи, в которой есть хотя бы один ребёнок, которая находилась бы за чертой бедности», — объяснил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине выплату за рождение первенца в размере 150 тыс. рублей будут получать все роженицы, вне зависимости от возраста. Ранее право на выплату имели роженицы 19−25 лет.