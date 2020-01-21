Москва, , 11:36 — REGNUM Меры, предложении президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, внесут вклад в расширение совокупного спроса в экономике и приведут к ускорению роста. Об этом заявил профессор кафедры финансов Российской экономической школы Олег Шибанов на телеканале «Россия 24».

«Частично федеральный бюджет не израсходовал свои средства в полной мере в 2019 году. И, с другой стороны, мы понимаем, что сейчас есть новые проекты, идеи, на которые президент Владимир Путин предложил использовать средства. Наверное, будет дополнительный взнос государственных средств в экономику», — заявил Шибанов.

Ранее бывший министр финансов России Антон Силуанов указывал, что правительство Росси сможет найти средства на реализацию предложенных президентом мер по улучшению демографической ситуации в стране. По его мнению, одним из самых дорогостоящих проектов является поддержка семей с детьми до 7 лет и материнский капитал.

Ранее на Давосском форуме эксперты МВФ представили свои оценки роста российской экономики. По их оценкам, экономика России может вырасти в 2020 году на 1,9%. В МВФ считают, что ускорению темпов роста способствует рост внутреннего спроса, эффект от нацпроектов и снижение ключевой ставки ЦБ РФ.