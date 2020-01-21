Казань, , 11:32 — REGNUM В Татарии энергетики и речники вернулись к вопросу поднятия уровня воды в Нижнекамском водохранилище. Против поднятия уровня выступают соседние регионы. Данный вопрос был обсуждён на совещании в Министерстве энергетики, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Татария предлагает вернуться к вопросу повышения уровня Нижнекамского водохранилища с 63,3 до 64 метров, чтобы увеличить загрузку Нижнекамской ГЭС «Татэнерго» и решить проблемы судоходства. Отмечалось, что основная причина, по которой проект может быть не поддержан, — это затопление территорий. Из-за рисков подтопления против идеи поднятия уровня воды выступили Удмуртия и Башкирия.

Данный вопрос планируется обсудить 23 января на заседании научно-технического совета при правительстве.

Напомним, по проекту уровень Нижнекамского водохранилища должен составить 68 метров, но в 1990 годы он был оставлен на отметке 62 метра, чтобы предотвратить затопление 90 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Отметим, что на непроектном уровне (63 метра вместо 68) также работает Чебоксарское водохранилище, которое расположено на территории Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. Согласно проекту, работы по подъему водохранилища до проектных 68 метров должны были быть завершены в 1987 году, но все эти годы оно эксплуатируется на пониженном уровне. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъем уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Татарии заявляли, что намерены добиться внесения изменений в правила пользования Куйбышевским водохранилищем. Речь идёт об установлении допустимого сброса воды, чтобы не допустить очередного обмеления Волги в условиях засухи — как это было в 2019 году

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