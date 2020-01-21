Сеул, , 11:34 — REGNUM Представители южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries Group получили заказы на строительство пяти судов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей компании.

По их словам, общая стоимость проекта оценивается в 266,6 млрд вон (~$229,9 млн).

Известно, что представители компании Hyundai Mipo Dockyard подписали контракт на строительство четырех 50 000 тонных танкеров-химовозов общей стоимостью 157,4 млрд вон (~$135,7 млн) с представителями южнокорейской компании Pan Ocean.

Судна будут построены на верфях совместного предприятия Hyundai Vinashin Shipyard (HVS) и спущены на воду последовательно с июня 2021 года.

Кроме того, представители компании Hyundai Samho Heavy Industries подписали контракт на строительство танкера типа VLCC для судовладельцев Европы. Стоимость проекта составила 109,2 млрд вон (~$94,18 млн).

Судно будет построено на верфи в Ёнаме провинции Чолла-Намдо и спущено на воду в июне 2021 года.