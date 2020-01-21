Киев, , 11:22 — REGNUM Нынешнее правительство Украины совершенно не заботится о стабильном уровне угледобычи в стране и тем, как будут существовать украинские города, завязанные на угледобычу.

С таким заявлением выступил 20 января эксперт по энергетике, директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Специалист напоминает, что в 2017—2018 гг. добыча угля на Украине временно стабилизировалась — хотя и на уровне около 40% от объема 2013 года.

«Но это оказалось делом временным — в 2019-м падение добычи возобновилось. При этом сложившееся положение дел, похоже, и тут никого не волнует», — подчеркнул эксперт.

По данным Саливона, Украина второй год подряд импортирует рекордные объемы угля — на 3 млрд долларов в год, и 60% импорта «черного золота» идет из России. Эксперт предполагает, что вопреки заявлениям украинской власти, в российских поставках наверняка присутствует уголь из республик Донбасса.

«Кабмин Гончарука рисует «веселые картинки»… и совершенно не интересуется реальным сектором экономики или тем, за какие средства будут жить люди и как будут существовать города, завязанные ну угледобычу. Не говоря уж о таких сложных материях, как торговый и платежный балансы. В общем — планово идем ко дну…» — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что последнее время представители шахтеров, в частности профсоюзные органы, а также целый ряд политиков и экспертов негативно высказываются об импорте электроэнергии из Белоруссии. Специалисты считают, что дешевая импортная электроэнергия фактически «добивает» угольную отрасль на Украине.

«Первые недели 2020 года показывают, что российско-белорусский импорт тока и сырья никуда не делся и продолжает уничтожать украинскую энергетическую и угольную отрасли… Не рассчитавшись с долгами перед шахтерами, чиновники продолжают делать шаги, которые ведут к углублению кризиса угледобывающей отрасли», — заявил, в частности, 15 января народный депутат Рады от фракции «Батькивщина» Михаил Волынец.

По предварительным данным, по итогам 2019 года угледобывающие предприятия Украины снизили добычу рядового угля на 6,2% (около 2 млн тонн) — до 31 млн 224,4 тыс. тонн.