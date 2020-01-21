Подгорица, , 11:22 — REGNUM Согласно базовому сценарию программы экономических реформ, принятой правительством Черногории, черногорская экономика должна вырасти на 3,4 процента в 2020 году.

Глава управления экономической политики и политики развития министерства финансов Ива Вукович сказала, что согласно базовому макроэкономическому сценарию, экономика должна вырости на 2,8 процента в 2021 году и на 3,2 процента в 2022 году.

Согласно альтернативному сценарию, прогнозируемые темпы роста на 2020 год составляют 1,4 процента.