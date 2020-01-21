Бишкек, , 11:16 — REGNUM В Киргизии реальный рост среднемесячной заработной платы в январе — ноябре 2019 года составил 4,3%, а ее размер достиг 16 586 сомов (14 625 рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики сегодня, 20 января.

По официальным данным, численность зарегистрированных безработных на конец декабря 2019 года достигла 76,1 тысячи человек и увеличилась по сравнению с концом 2018 года на 7,4%.

Для сравнения, по итогам декабря 2018 года этот показатель вырос на 23,1% в сравнении с январем 2018 года.