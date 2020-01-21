Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM Базовый перевозчик аэропорта «Платов» свяжет Ростов-на-Дону и Мюнхен. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Полёты будут выполняться с 31 марта 2020 года. В настоящее время в Мюнхен можно вылететь из Краснодара.

ИА REGNUM напоминает, что авиакомпания «Азимут» в конце прошлого года заявила об открытии прямого рейса Уфа — Ереван.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания «Азимут» откроет прямой рейс Уфа — Ереван в марте