Москва, , 11:09 — REGNUM По итогам 2019 года автодилеры продали в России 159,4 тыс. новых машин премиум-сегмента, что на 5,1% больше результата 2018 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Стоит отметить, что более 50% объема продаж премиальных машин в прошедшем году пришлось на продукцию двух немецких компаний.

По данным АЕБ, Mercedes-Benz в прошлом году продал в России более 42 тыс. единиц автомобилей премиум-класса. Таким образом, этот бренд в премиум-сегменте среди российских автолюбителей стал самым популярным.

Второе место в данном сегменте занимает марка BMW с результатом 41,5 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкают премиальные авто японского автопроизводителя Lexus — 22,4 тыс. единиц.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились бренды Audi (16,3 тыс. ед.) и Volvo (8,8 тыс. ед.).

Напомним, в прошлом году самым популярным автомобилем зарубежной компании стала южнокорейская модель KIA Rio, которую за год в РФ приобрели 92,5 тыс. покупателей, что на 7,7% меньше результата 2018 года.

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