Рига, , 11:07 — REGNUM Со второй половины 2020 года Латвия начнёт оплачивать жидкое питание неизлечимым пациентам. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила заместитель государственного секретаря министерства здравоохранения Латвии Лига Штерна.

По ее словам, ведомству удалось найти средства уже в рамках утверждённого бюджета отрасли, чтобы обеспечить доступность парентерального питания нуждающимся и ликвидировать ситуацию, когда нуждающиеся больные не могут приобретать эти смеси по финансовым причинам.

По расчетам представителей министерства, для этих нужд потребуется выделить 735 000 евро. Пойти на этот шаг чиновников заставил благотворительный марафон посвящённый «Дай пять» проблемам паллиативного ухода, организованный Латвийским радио. В конце прошлого года акция собрала рекордную для Латвии сумму пожертвований 438 197 евро.

Парентеральное питание — способ введения питательных веществ в организм путём внутривенной инфузии в обход желудочно-кишечного тракта.