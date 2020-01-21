Москва, , 10:49 — REGNUM Российская валюта незначительно укрепляется в начале торговой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Основными причинами для роста курса являются дорогая нефть и конвертаций экспортеров в рамках налогового периода, пик выплат по которому придется на начало следующей недели (27 января). Данные факторы позволяют ослабить негатив от увеличившихся покупок валюты ЦБ РФ.

Кроме того, инвесторы ожидают назначений в новое российское правительство РФ, из-за чего их активность несколько снизилась.

При этом нефтяные цены снизились на открытии торгов 21 января: участники встречи, посвященной урегулированию ливийского конфликта, смогли частично разрешить свои разногласия, что увеличивает шансы на скорое возобновление работы на двух крупных месторождениях в стране.

Напомним, что Ливия разделилась на две части, которые контролируются избранным парламентом и «официальными» силами подконтрольным ЕС и ООН, а в конце прошлой недели «метежный» командир Халиф Хофтар принял решение заблокировать работу нефтяников в знак протеста против чиновников в столице страны.

В отсутствии нового позитива курс может опуститься до отметки в 61,80 рублей за доллар», — полагает эксперт.

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