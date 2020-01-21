Ташкент, , 10:45 — REGNUM С 3 по 20 января в Узбекистане выявлено незаконное использование природного газа объемом 4,3 млн куб. метров на сумму 4,3 млрд сумов ($451 тыс.), сообщает 21 января издание «Даракчи».

Объем незаконного потребления природного газа в Ташкентской области за отчетный период составил 690 тыс. куб. метров на сумму 690 млн сумов ($72,5 тыс.). В нарушениях замечены тепличные хозяйства и птицефабрика ООО «Мухаммад».

Отмечается, что по всем фактам незаконного потребления газа материалы направлены в правоохранительные органы. В настоящее время в республике продолжаются инспекционные проверки соблюдения правил использования природного и сжиженного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил прекратить поставки газа на предприятия по производству кирпича и извести за случаи незаконного потребления газа.

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